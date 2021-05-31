Порошенко пытается избежать допросов по делу о сотрудничестве с Медведчуком, – блогер

Народный депутат Украины Петр Порошенко пытается избежать допросов Службы Безопасности Украины по делу о сотрудничестве с кумом Путина Владимиром Медведчуком.

"Допрос народного депутата и пятого президента Украины Петра Порошенко как свидетеля по "делу Медведчука", который должен был состояться сегодня, перенесли по просьбе адвокатов Порошенко. То есть, пятый президент по факту прячется от допросов, так как боится отвечать на вопросы о бизнесе с Медведчуком", – написал блогер Сергей Наумович.

Он заявил, что если бы он был экс-президентом и был бы чист перед законом, то исправно ходил бы на допросы.

"Ведь если у меня с законом нет нюансов, то чего бояться? В случае же с Порошенко у каждого здравомыслящего человека имеются справедливые вопросы. И их много. Как, например, случилось так, что Медведчук из политического трупа превратился фактически в олигарха со своим пулом телеканалов, трубопроводом, армией экспертов в соцсетях. Лично у меня имеется подозрение, что "Гетьман" обменял "Северный поток – 2" на "Самара – Западное направление". В общем, вопросов очень много", – рассказал блогер.

По его словам, "фигурант" не торопится отвечать на эти вопросы.

"Наверное, снова повёз куда-то клубнику. Если вам хочется клубнички – заказывайте в комментариях у пятого президента в ФБ. Клубника, похоже, очень вкусная, ведь вся правоохранительная система останавливается перед его желанием накормить кого-то плодами этого растения. Делаем ставки: сколько ещё Алексеич будет "отклубничиваться" от допросов?" – задался вопросом Сергей Наумович.