"Допит народного депутата і п’ятого президента України Петра Порошенка як свідка у "справі Медведчука", який мав відбутися сьогодні, перенесли на прохання адвокатів Порошенка. Тобто, п'ятий президент за фактом ховається від допитів, оскільки боїться відповідати на питання про бізнес з Медведчуком", – написав блогер Сергій Наумович.

Він заявив, що якби він був експрезидентом і був би чистим перед законом, то справно ходив би на допити.

"Адже якщо у мене з законом немає нюансів, то чого боятися? У випадку ж з Порошенком, у кожної розсудливої ​​людини є справедливі запитання. І їх багато. Як, наприклад, сталося так, що Медведчук з політичного трупа перетворився фактично в олігарха зі своїм пулом телеканалів, трубопроводом, армією експертів в соцмережах. Особисто у мене є підозра, що "Гетьман" обміняв "Північний потік – 2" на "Самара – Західний напрямок". Загалом, питань дуже багато", – розповів блогер.

За його словами, "фігурант" не поспішає відповідати на ці питання.

"Напевно, знову повіз кудись полуницю. Якщо вам хочеться полунички – замовляйте в коментарях у п'ятого президента в ФБ. Полуниця, схоже, дуже смачна, адже вся правоохоронна система зупиняється перед його бажанням нагодувати когось плодами цієї рослини. Робимо ставки: скільки ще Олексійович буде "отклубничиваться" від допитів?" – задався питанням Сергій Наумович.