Порошенко ради своего бизнеса будет кем угодно, – Гайдай

Петр Порошенко ради бизнеса может сыграть любую роль, когда ему это выгодно. Это ярко иллюстрирует пример 2007 года, когда его не пустили в Россию из-за введенных против него санкций. Впрочем, политик сразу начал комплиментарно высказываться о российской власти.

Об этом в эфире программы "Что это было?" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. И добавил, пятый президент верит только в свои активы и деньги.

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Порошенко в 2007 году говорил, что россиянам повезло с президентом, – Гайдай

Журналист Сергей Лещенко вспомнил, что в 2007 году возникла история, которую Петр Порошенко никогда не комментировал. Он прилетел на частном самолете в Санкт-Петербург, но при прохождении российской границы ему заявили о внесении в "черный список".

"Порошенко сел в самолет и вернулся в Киев. Но об этом не появился ни один комментарий. Через несколько недель – месяцев с него сняли эти санкции. Поэтому он мог лететь в Россию", – отметил ведущий программы "Что это было?".

Политтехнолог Сергей Гайдай добавил, что у Порошенко тогда было 3 фабрики ("Рошен" – 24 канал) в России, расположенные в Липецкой области. И в 2007 году украинский политик собственноручно написал заявление, где объяснял, что санкции против него несправедливы.

Этот текст где-то есть в интернете. Он написал: "Вы ошиблись, я никогда не выступал против России. Я за развитие наших отношений, дружу с российским народом, уважаю Путина". Для него такое покаяние было нормальным,

– подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в 2007 году Порошенко был в эфире "Эхо Москвы" и очень комплиментарно говорил, что россиянам повезло с президентом. Мол, когда ему выгодно, он может сыграть любого.

"Если нужно быть "бандеровцем", он будет таким, что ты поверишь. А если надо поехать управлять своим бизнесом, договариваться о Липецких фабриках – он будет другом российского народа и лучшим другом Путина", – прокомментировал политтехнолог.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала