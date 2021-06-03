Про це в ефірі програми "Що це було?" розповів політтехнолог Сергій Гайдай. І додав, п'ятий президент вірить лише у свої активи й гроші.

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Порошенко у 2007 році казав, що росіянам пощастило з президентом, – Гайдай

Журналіст Сергій Лещенко пригадав, що у 2007 році виникла історія, яку Петро Порошенко ніколи не коментував. Він прилетів на приватному літаку в Санкт-Петербург, але при проходженні російського кордону, йому заявили про внесення до "чорного списку".

"Порошенко сів у літак і повернувся до Києва. Але про це не з'явився жоден коментар. Через декілька тижнів – місяців з нього зняли ці санкції. Тож він міг летіти в Росію", – зазначив ведучий програми "Що це було?".

Політтехнолог Сергій Гайдай додав, що в Порошенка тоді було 3 фабрики ("Рошен" – 24 канал) в Росії, розташовані в Липецькій області. І у 2007 році український політик власноруч написав заяву, де пояснював, що санкції проти нього несправедливі.

Цей текст десь є в інтернеті. Він написав: "Ви помилилися, я ніколи не виступав проти Росії. Я за розвиток наших відносин, дружу з російським народом, поважаю Путіна". Для нього таке покаяння було нормальним,

– підкреслив експерт.

Він також зауважив, що у 2007 році Порошенко був в ефірі "Эхо Москвы" і дуже компліментарно казав, що росіянам пощастило з президентом. Мовляв, коли йому вигідно, він може зіграти будь-кого.

"Якщо потрібно бути "бандерівцем", він буде таким, що ти повіриш. А якщо треба поїхати управляти своїм бізнесом, домовлятися про Липецькі фабрики – він буде другом російського народу і кращим другом Путіна", –прокоментував політтехнолог.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео 24 каналу