Порошенко, Шуфрич и Деркач попали в один список, подозреваемых в госизмене, – Движение ЧЕСНО

12 действующих и бывших народных депутатов IX созыва попали в список подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности, в том числе и в госизмене. В частности, в этом перечне оказался лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Движения ЧЕСНО. Аналитики собрали из открытых источников информацию о нардепах, в отношении которых есть подозрения в уголовных правонарушениях с начала работы Верховной Рады IX созыва.

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Вместе с Порошенко в список подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности вошли:

Илья Кива,

Нестор Шуфрич,

Алексей Ковалев,

Александр Дубинский,

Андрей Деркач,

Виктор Медведчук,

Олег Волошин,

Тарас Козак,

Ренат Кузьмин,

Александр Пономарев,

Вадим Рабинович.

По подсчетам Движения ЧЕСНО, 12 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности. Больше всего среди них – представители запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, но также подозрения имеют двое избранников от "Слуги народа" и самовыдвиженец Андрей Деркач,

– отмечается в публикации.



Нардепы IX созыва с подозрениями в преступлениях против нацбезопасности / Инфографика Движения ЧЕСНО

Кроме того, в статье отмечается, что пятый президент и лидер партии ЕС Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса. Так, Порошенко получил подозрение по так называемому угольному делу.

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах они вместе с Медведчуком организовали покупку угля на госшахтах Донецкой и Луганской областей, когда эти предприятия были под контролем российских террористов. В феврале 2024 года ГБР завершило досудебное расследование в отношении Порошенко,

– пишут авторы материала.

Кроме госизмены, Петр Порошенко фигурирует в еще 130 уголовных производствах. Так, по показаниям Медведчука, в 2016 году к нему обратился Порошенко, который в то время был президентом, с просьбой помочь присвоить нефтепровод, учитывая контакты Медведчука с руководством России.

Как признался Медведчук, Порошенко решал все административные вопросы по незаконному присвоению трубы: суды, прокуратура, АМКУ, ФГИ принимали решения, необходимые для личных интересов Порошенко. По словам экспертов, такими действиями Порошенко нанес ущерб государству в размере 210 миллионов долларов.