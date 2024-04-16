Порошенко, несмотря на обещания, не дал денег на разрушенный музей Шухевича, – горсовет Львова

Львовский городской совет не получал никаких средств на восстановление музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича от фонда Петра Порошенко, несмотря на его публичные обещания профинансировать все необходимые работы.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос "Українських новин".

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"Что касается сумм, которые Петр Порошенко обещал перечислить на восстановление музея, мэрии известно лишь о тех данных, которые озвучивались в отрытом письме городскому голове Львова Андрею Садовому, которое распространял в публичном пространстве "Благотворительный фонд Порошенко". Впрочем, отметим, что никаких средств от Благотворительного фонда Порошенко на восстановление музея генерала-хорунжого УПA Романа Шухевича Львовский городской совет не получал", – говорится в ответе Управления культуры Львовского городского совета на запрос "Українських новин".

Ответ на запрос / Фото "Українських новин"

Как сообщалось ранее, 1 января этого года Россия двумя "Шахедами" разрушила музей-крыивку, где 5 марта 1950 принял свой последний бой генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич. Петр Порошенко неоднократно обещал, что его фонд профинансирует все необходимые работы по восстановлению музея. Обещание лидер "ЕС" так и не выполнил.

Как сообщалось ранее, по информации НАПК, Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода. Это вместе с доходами 2022 года составляет почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год. Также, в прошлом году лидер "ЕС" вывел из Украины более 18 миллионов долларов через покупку ценных бумаг за границей.