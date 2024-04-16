Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит "Українських новин".

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"Щодо сум, які Петро Порошенко обіцяв перерахувати на відновлення музею, мерії відомо лише про ті дані, що озвучувались у відритому листі до міського голови Львова Андрія Садового, який поширював у публічному просторі "Благодійний фонд Порошенка". Утім, зауважимо, що жодних коштів від Благодійного фонду Порошенка на відновлення музею генерала-хорунжого УПA Романа Шухевича Львівська міська рада не отримувала", – йдеться у відповіді Управління культури Львівської міської ради на запит "Українських новин".

Відповідь на запит / Фото "Українських новин"

Як повідомлялось раніше, 1 січня цього року Росія двома "Шахедами" зруйнувала музей-криївку, де 5 березня 1950 року прийняв свій останній бій генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич. Петро Порошенко неодноразово обіцяв, що його фонд профінансує всі необхідні роботи з відбудови музею. Обіцянку лідер "ЄС" так і не виконав.

Як повідомлялося раніше, за інформацією НАЗК, Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу. Це разом з доходами 2022 року складає майже у 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. Також минулого року лідер ЄС вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном.