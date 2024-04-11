Порошенко за 2 года войны обогатился почти в 20 раз больше, чем до войны, – НАПК

Глава парламентской фракции ЕС, нардеп Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода.

Об этом сообщают в НАПК. Это вместе с доходами 2022 года составляет почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год. –

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Также в прошлом году лидер фракции ЕС вывел из Украины более 18 миллионов долларов через покупку ценных бумаг за рубежом.

За годы войны доходы лидера фракции ЕС Петра Порошенко существенно выросли. Согласно декларации нардепа, его доход составил:

в 2023 году – 1 миллиард 440 миллионов гривен;

в 2022 году – 1 миллиард 435 миллионов гривен.

Тогда как за довоенный 2021 год Порошенко заработал всего 162 миллиона гривен, что в 20 раз меньше, чем в годы широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Свои доходы народный депутат вкладывал в иностранную экономику, в частности ценные бумаги других стран, выведя таким образом около 18,6 миллиона долларов из Украины за последний год.

Как сообщалось, Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросли на 224 миллиона долларов и составляют почти 1 миллиард долларов.

Только от правительства Венгрии за неделю до встречи с пророссийским премьером Виктором Орбаном, известным своими антиукраинскими заявлениями, Петр Порошенко получил в конце 2023 года 37 миллионов, сообщает НАПК.