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Порошенко – это Янукович, улучшенный на 30%, – Гнап

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

Недавно Полтавский облсовет передал фирме East Europe Petroleum, которую контролирует российский бизнесмен Павел Фукс, еще 10 газоносных площадей. Все они были переданы без аукционов.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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По его словам, всего в компании Фукса теперь 29 месторождений. Почти столько же, сколько в свое время надерибанил Эдуард Ставицкий для Golden Derrick. И вот что интересно, решение о передаче месторождений фирме Фукса лично протягивал Александр Биленький – глава Полтавского областного совета, депутат от "Блока Петра Порошенко". Что характерно, за передачу месторождений Фукса, вместе, синхронно и дружно голосовали фракции БПП и "Батькивщины" в Полтавском облсовете.

Но вы не верите, что у Фукса хорошо идут дела, только потому, что он такой гениальный бизнесмен? В 2014 году, после выборов президента я написал в Facebook, что Порошенко – это Янукович, улучшенный на 30%,
– отметил Дмитрий Гнап.

Он добавил, что у Януковича кошельком и "смотрящим" по активам был скандальный молодой олигарх Курченко. А Фукса регулярно видят в Администрации президента Порошенко. И нередко вместе с президентским фаворитом – нардепом Грановским. О чем мы узнали из расследования журналиста Михаила Ткача.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 25 июля 2018 года

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Деньги Петр Порошенко Бизнес Блок Петра Порошенко
Источник: 24 канал
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