Порошенко – це Янукович, покращений на 30%, – Гнап

Нещодавно Полтавська облрада передала фірмі East Europe Petroleum, яку контролює російський бізнесмен Павло Фукс, ще 10 газоносних площ. Всі вони були передані без аукціонів.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, разом у фірми Фукса тепер 29 родовищ. Майже стільки ж, скільки свого часу надерибанив Едуард Ставицький для Golden Derrick. І ось що цікаво, рішення про передачу родовищ фірмі Фукса особисто протягував Олександр Біленький – голова Полтавської обласної ради, депутат від "Блоку Петра Порошенка". Що характерно, за передачу родовищ Фуксу, разом, синхронно і дружньо голосували фракції БПП і "Батьківщини" в Полтавській облраді.

Але ж ви не вірите, що у Фукса добре йдуть справи, лише через те, що він такий геніальний бізнесмен? В 2014 році, після виборів президента я написав у Facebook, що Порошенко – це Янукович, покращений на 30 %,

– зазначив Дмитро Гнап.

Він додав, що у Януковича гаманцем і "смотрящім" за активами був скандальний молодий олігарх Курченко. А Фукса регулярно бачать в Адміністрації президента Порошенка. І не рідко разом з президентським фаворитом – нардепом Грановським. Про що ми дізналися з розслідувань журналіста Михайла Ткача.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 25 липня 2018 року