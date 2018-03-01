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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко дал гарантии относительно закона об Антикоррупционном суде

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Закон о Высшем антикоррупционном суде должен быть окончательно принят весной. Как отметил гарант, отложить в долгий ящик он документ не даст.

Об этом он заявил на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

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"Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной. Кстати, она уже пришла", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время он напомнил, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении, состветственно, согласно регламенту работы парламента для подготовки документа ко второму чтению необходимо две недели.

"Далее предстоит содержательное обсуждение тех норм проекта, которые вызвали наибольшие дискуссии. И я заявляю, что как дискуссии, так и тщательное рассмотрение нужны... Но хотел бы сразу предупредить: я не дам заговорить проект бессмысленными синтаксическими или орфографическими поправками и не дам отложить его в очень долгий ящик", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, по мнению директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, принятие в первом чтении закона об Антиконституционном суде является позитивным сигналом для МВФ и ЕС, однако в нем есть несколько спорных моментов, вокруг которых развернется дискуссия. В частности, речь идет о моментах относительно назначения судей.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Законодательство Антикоррупционный суд Законопроект Президент Украины
Источник: 24 Канал
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