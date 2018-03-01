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Порошенко дав гарантії щодо закону про Антикорупційний суд

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко переконує, що Закон про Вищий антикорупційний суд має бути остаточно ухвалено навесні. Як наголосив гарант, відкласти у довгу шухляду він документ не дасть.

Про це він заявив на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

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"Вважаю, що закон повинен бути остаточно прийнятим навесні. До речі, вона вже прийшла", – підкреслив український лідер.

Водночас він нагадав, що у четвер, 1 березня, Верховна Рада прийняла цей законопроект у першому читанні, відтак, згідно з регламентом роботи парламенту для підготовки документу до другого читання необхідно два тижні.

"Далі має бути змістовне обговорення тих норм проекту, які викликали найбільші дискусії. І я заявляю, що як дискусії, так і ретельний розгляд є потрібними... Але хотів би відразу попередити: я не дам заговорити проект безглуздими синтаксичними або орфографічними поправками та не дам відкласти його в дуже довгу шухляду", – підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, на думку директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, ухвалення в першому читанні закону про Антиконституційний суд є позитивним сигналом для МВФ і ЄС, однак у ньому є кілька суперечливих моментів, навколо яких розгорнеться дискусія. Зокрема, йдеться про моменти щодо призначення суддів.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Законодавство Антикорупційний суд Законопроект Президент України
Джерело: 24 Канал
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