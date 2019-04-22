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      Порошенко или Зеленский: за кого проголосовали военные на Донбассе

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      Военные на Донбассе почти одинаково поддержали Зеленского и Порошенко
      Военные на Донбассе почти одинаково поддержали Зеленского и Порошенко / Фото из открытых источников

      Во время президентских выборов 21 апреля украинские военные на Донбассе имели возможность проголосовать на специальных участках. По результатам подсчета голосов, Владимир Зеленский с минимальным отрывом победил Петра Порошенко.

      Всего, по данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 35 тысяч военных. Из них 17,7 тысячи поддержали Зеленского, а 17,4 тысячи – Петра Порошенко. Поэтому, лидер "95" Квартала "набрал 50,4%, а действующий президент – 49,6% голосов военных, которые голосовали на спецучастках.

      Читайте также: Как реагирует Запад на результаты экзит-пола президентских выборов в Украине

      В Донецкой области Зеленского поддержали 13,4 тысячи военнослужащих. Он одержал победу на участках в Бахмуте, Славянске, Дружковке, Покровскую, Мариуполе и Волновахе. Порошенко в Донецкой области набрал 13,1 тысячи голосов, и обошел своего конкурента на спецучастках в Ясиноватском районе, Краматорске, Торецке и Марьинке.

      В Луганской области за Порошенко проголосовали 4 тысячи 324 бойца, а за Зеленского на 16 меньше – 4 тысячи 308 защитников. Глава государства победил в Станице Луганской, Рубежном, Лисичанске и Счастье, а его конкурент в Сватово и Северодонецке.

      Какие официальные результаты выборов президента?
      В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский пока получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, разрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2,31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательным результатам экзит пола Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место занял Петр Порошенко – 25,5% голосов.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

       

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Петр Порошенко Новости Луганска Новости Донецка Порошенко и Зеленский Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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