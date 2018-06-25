Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании

В понедельник, 25 июня, Президент Украины Петр Порошенко назначил послов в Швейцарии и Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

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Согласно указу, послом в Швейцарии стал Артем Рыбченко, а в Королевстве Дания Михаил Видойник.

"Назначить Рыбченко Артема Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в указе №182/2018.

Указом №181/2018 президент назначил "...Видойника Михаила Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания".

Напомним, 20 июня, Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.