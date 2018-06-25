Порошенко призначив послів України в Швейцарії та Данії
У понеділок, 25 червня, Президент України Петро Порошенко призначив послів у Швейцарії та Данії.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
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Згідно з указом, послом у Швейцарії став Артем Рибченко, а в Королівстві Данія – Михайло Видойник.
"Призначити Рибченка Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації", – йдеться в указі №182/2018.
Указом №181/2018 президент призначив "...Видойника Михайла Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія".
Нагадаємо, 20 червня, Президент України Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.
Джерело: 24 Канал
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