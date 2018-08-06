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Порошенко назвал главную цель Украины

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Главной целью Украины является членство в НАТО
Главной целью Украины является членство в НАТО / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ключевая цель, которая сейчас стоит перед Украиной - это членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, последний Саммит НАТО подтвердил, что двери Альянса открыты для Украины.

Мы будем продолжать глубокую модернизацию нашей страны в институциональном, политическом и экономическом измерениях. Ведь ключевая цель, которая стоит перед Украиной – это членство в НАТО. Я твердо стою на этой позиции, верю в успех украинской евроатлантической интеграции, и счастлив потому, что этот цивилизационный выбор поддерживает украинский народ,
– подчеркнул Порошенко.

Также украинский президент подчеркнул, что никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в НАТО.

Напомним, 12 июля в Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам Петр Порошенко заявил, что страны НАТО и в дальнейшем поддерживать Украину. По его словам, фактически в каждом выступлении на протяжении двух дней саммита звучали слова поддержки Украине.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко НАТО
Источник: 24 Канал
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