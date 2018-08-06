Порошенко назвав головну мету України

Президент України Петро Порошенко заявив, що ключова мета, яка зараз стоїть перед Україною - це членство у Північноатлантичному альянсі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, останній Саміт НАТО підтвердив, що двері Альянсу є відкритими для України.

Ми продовжуватимемо глибоку модернізацію нашої країни в інституційному, політичному та економічному вимірах. Адже ключова мета, яка стоїть перед Україною – це членство в НАТО. Я твердо стою на цій позиції, вірю в успіх української євроатлантичної інтеграції, і щасливий тому, що цей цивілізаційний вибір підтримує український народ,

– наголосив Порошенко.

Також, український президент підкреслив, що нікому не вдасться заблокувати інтеграцію України в НАТО.

Нагадаємо, 12 липня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. За його підсумками Петро Порошенко заявив, що країни НАТО й надалі підтримуватимуть Україну. За його словами, фактично в кожному виступі впродовж двох днів саміту звучали слова підтримки Україні.