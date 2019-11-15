Порошенко не пришел на допрос относительно трагедии в Иловайске

Пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не явился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу о военной операции в Иловайске.

Порошенко должен был прибыть на допрос в качестве свидетеля 15 ноября на 10:00, но по вызову к прокурору не явился. О причинах своего неприбытия не сообщил, написал в телеграмм-канале экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко.

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По его данным, Порошенко повторно вызвали на допрос на 19 ноября 10:00.

В сентябре заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что дело о трагедии в Иловайске не закрыто и находится на стадии производства. Но проблема заключается в том, что люди, которые могут дать показания о трагедии, занимали или до сих пор занимают довольно высокие должности.

Факты о трагедии в Иловайске: