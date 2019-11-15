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      Порошенко не пришел на допрос относительно трагедии в Иловайске

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      Порошенко не пришел на допрос относительно трагедии в Иловайске
      Порошенко не пришел на допрос относительно трагедии в Иловайске / Getty Images

      Пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не явился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу о военной операции в Иловайске.

      Порошенко должен был прибыть на допрос в качестве свидетеля 15 ноября на 10:00, но по вызову к прокурору не явился. О причинах своего неприбытия не сообщил, написал в телеграмм-канале экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко.

      К теме: Муженко объяснил, что произошло в Иловайске

      По его данным, Порошенко повторно вызвали на допрос на 19 ноября 10:00.

      В сентябре заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что дело о трагедии в Иловайске не закрыто и находится на стадии производства. Но проблема заключается в том, что люди, которые могут дать показания о трагедии, занимали или до сих пор занимают довольно высокие должности.

      Факты о трагедии в Иловайске:

      • кровавые бои за Иловайск начались 10 августа 2014 года;
      • 28 августа украинские военные попали в окружение, так и не сумев взять город под свой контроль;
      • 29 августа украинским бойцам вроде бы удалось договориться с пророссийскими боевиками о "зеленом коридоре" для вывода участников АТО и техники без огня. Однако боевики и российские регулярные части обстреляли 2 колонны украинских защитников во время выхода из Иловайска. Эту трагедию назвали Иловайским котлом:
      • в Иловайском котле, по официальным данным, погибли 366 военных, 249 получили ранения, 128 попали в плен и еще 158 бойцов до сих пор считаются пропавшими без вести.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Сергей Лещенко - новости Расследования АТО Иловайская трагедия Петр Порошенко
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