Порошенко не прийшов на допит про трагедію в Іловайську

П’ятий президент, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко не з'явився на допит до Головної військової прокуратури у справі про військову операцію в Іловайську.

Порошенко мав прибути на допит як свідок 15 листопада на 10:00, але за викликом до прокурора не з'явився. Про причини свого неприбуття не повідомив, написав у телеграм-каналі екснардеп, журналіст Сергій Лещенко.

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За його даними, Порошенка повторно викликали на допит на 19 листопада 10:00.

У вересні заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що справа про трагедію в Іловайську не закрита і перебуває на стадії провадження. Але проблема полягає в тому, що люди, які можуть дати свідчення щодо трагедії, займали або й досі займають досить високі посади.

Факти про трагедію в Іловайську: