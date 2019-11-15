Порошенко не прийшов на допит про трагедію в Іловайську
П’ятий президент, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко не з'явився на допит до Головної військової прокуратури у справі про військову операцію в Іловайську.
Порошенко мав прибути на допит як свідок 15 листопада на 10:00, але за викликом до прокурора не з'явився. Про причини свого неприбуття не повідомив, написав у телеграм-каналі екснардеп, журналіст Сергій Лещенко.
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За його даними, Порошенка повторно викликали на допит на 19 листопада 10:00.
У вересні заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що справа про трагедію в Іловайську не закрита і перебуває на стадії провадження. Але проблема полягає в тому, що люди, які можуть дати свідчення щодо трагедії, займали або й досі займають досить високі посади.
Факти про трагедію в Іловайську:
- криваві бої за Іловайськ розпочались 10 серпня 2014 року;
- 28 серпня українські військові потрапили в оточення, так і не змігши взяти місто під свій контроль;
- 29 серпня українським бійцям начебто вдалося домовитися з проросійськими бойовиками про "зелений коридор" для виведення учасників АТО і техніки без вогню. Проте бойовики та російські регулярні частини обстріляли 2 колони українських захисників під час виходу з Іловайська. Цю трагедію назвали Іловайським котлом:
- в Іловайському котлі, за офіційними даними, загинули 366 військових, 249 зазнали поранень, 128 потрапили в полон та ще 158 бійців досі вважаються зниклими безвісти.