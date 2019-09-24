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      Що сьогодні відомо про розслідування Іловайської трагедії: деталі від військового прокурора

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      Головний військовий прокурор Чумак розповів про розслідування справи щодо Іловайської трагедії
      Головний військовий прокурор Чумак розповів про розслідування справи щодо Іловайської трагедії / "Українська правда"

      Сьогодні справа про Іловайську трагедію не є закритою та перебуває на стадії провадження.

      Як розповів заступник генпрокурора та водночас головний військовий прокурор Віктор Чумак у ефірі "Українського радіо", вся проблема полягає в тому, що люди, які можуть дати свідчення щодо Іловайської трагедії, займали або й досі займають досить високі посади.

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      "Раніше вони просто відмовлялися приходити на допити. Зараз, думаю, вони спокійно прийдуть і розкажуть, як відбувалося планування та розвиток подій щодо Іловайська", – зауважив він.

      Військовий підкреслив, цю справу не потрібно відновлювати, а її треба довести до кінця: зібрати докази, чи були в рішеннях ознаки кримінального правопорушення, чи були в цих рішеннях політичні помилки чи помилки в плануванні.

      "Повинна бути дуже чітка правова кваліфікація цих дій", – наголосив Чумак.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором 11 вересня. На цій посаді Чумак змінив Анатолія Матіоса.

      Раніше Віктор Чумак заявляв, що Іловайська трагедія та все, що відбувалося в Іловайську, будуть розслідувані дуже ретельно.

      Що відомо про бої за Іловайськ? Військові дії у цьому районі розпочалися 10 серпня 2014 року. 28 серпня українські війська потрапили в оточення. Зауважимо, що до цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.

      29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських воїнів і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярниі частини.

      За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

      іловайська трагедія: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Чумак Розслідування Іловайська трагедія
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