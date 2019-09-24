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      Что сегодня известно о расследовании Иловайской трагедии: детали от военного прокурора

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      Главный военный прокурор Чумак рассказал о расследовании дела об Иловайской трагедии
      Главный военный прокурор Чумак рассказал о расследовании дела об Иловайской трагедии / "Украинская правда"

      Сегодня дело об Иловайской трагедии не является закрытым и находится на стадии производства.

      Как рассказал заместитель генпрокурора и в то же время главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире "Украинского радио", вся проблема заключается в том, что люди, которые могут дать показания относительно Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают довольно высокие должности.

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      "Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Сейчас, думаю, они спокойно придут и расскажут, как происходило планирование и развитие событий относительно Иловайска", – отметил он.

      Военный подчеркнул, это дело не нужно восстанавливать, а его надо довести до конца: собрать доказательства, были ли в решениях признаки уголовного правонарушения, были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании.

      "Должна быть очень четкая правовая квалификация этих действий", – отметил Чумак.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором 11 сентября. На этом посту Чумак сменил Анатолия Матиоса.

      Ранее Виктор Чумак заявлял, что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске, будут расследованы очень тщательно.

      Что известно о боях за Иловайск?Военные действия в этом районе начались 10 августа 2014 года. 28 августа украинские войска попали в окружение. Заметим, что до этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

      29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских воинов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

      иловайская трагедия: хроника последних событий
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Виктор Чумак Иловайская трагедия
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