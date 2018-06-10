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Порошенко о заявлении G7: "Благодарен за мощный сигнал поддержки Украины"

96 Читати новину українською
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины / 24 канал

Президент Украины Петр Порошенко 10 июня приветствовал заявление лидеров стран "Большой семерки" (G7) о поддержке государства.

Об этом президент написал в своем Facebook.

Отметим, что 9 июня лидеры стран G7 в итоговом коммюнике саммита осудили аннексию Крыма Россией и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Лидеры G7 также заявили о готовности введения новых санкций против России.

Благодарен лидерам "Большой семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством "семерки" накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира,
– написал Порошенко.

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Глава Украинского государства также приветствовал заявление G7 о том, что российской власти "следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства".

"Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращении Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", – добавил Порошенко.

 

Теги: Новости Украины Новости политики большая семерка Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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