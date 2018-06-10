Порошенко про заяву G7: "Вдячний за потужний сигнал підтримки України"

Президент України Петро Порошенко 10 червня привітав заяву лідерів країн "Великої сімки" (G7) про підтримку держави.

Про це президент написав у своєму Facebook.

Зазначимо, що 9 червня лідери країн G7 у підсумковому комюніке саміту засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Лідери G7 також заявили про готовність введення нових санкцій проти Росії.

Вдячний лідерам "Великої сімки" та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа і мої контакти з керівництвом "сімки" напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів вільного світу,

– написав Порошенко.

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Глава Української держав також привітав послання G7 про те, що російській владі "слід позбутися ілюзій і сумлінно виконувати свої зобов'язання".

"Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі і повернення Криму Україні. В іншому випадку ціна для Москви за її агресію проти України і втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме", – додав Порошенко.