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      Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Facebook-страница Петра Порошенко

      Пятый президент Украины Петр Порошенко пояснил, что отсутствовал на официальном мероприятии ко Дню Независимости Шествии достоинства на Майдане в Киеве, ведь там не было парада.

      Вместо Шествия достоинства Порошенко вместе с супругой Мариной пришел на молебен за Украину в Софии Киевской. Правда, впоследствии пятый президент все же присоединился к остальным руководителям государства во время неформального празднования.

      Читайте также: Порошенко не пришел на Шествие достоинства ко Дню Независимости

      Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам,
      – сказал Порошенко, сообщает LB.ua.

      "Я с почтением и уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержанию патриотизма", – добавил пятый президент.

      На замечание журналиста, что на Шествии достоинства присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".

      На вопрос, получил ли Порошенко  официальное приглашение на Ществие, он ответил: "Думаю, что да".

      Смотрите фото и видео с Шествия достоинства ко Дню Независимости в Киеве

      Смотрите видео с комментарием Порошенко:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Петр Порошенко
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