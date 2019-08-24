Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Пятый президент Украины Петр Порошенко пояснил, что отсутствовал на официальном мероприятии ко Дню Независимости Шествии достоинства на Майдане в Киеве, ведь там не было парада.
Вместо Шествия достоинства Порошенко вместе с супругой Мариной пришел на молебен за Украину в Софии Киевской. Правда, впоследствии пятый президент все же присоединился к остальным руководителям государства во время неформального празднования.
Читайте также: Порошенко не пришел на Шествие достоинства ко Дню Независимости
Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам,
– сказал Порошенко, сообщает LB.ua.
"Я с почтением и уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержанию патриотизма", – добавил пятый президент.
На замечание журналиста, что на Шествии достоинства присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".
На вопрос, получил ли Порошенко официальное приглашение на Ществие, он ответил: "Думаю, что да".
Смотрите фото и видео с Шествия достоинства ко Дню Независимости в Киеве
Смотрите видео с комментарием Порошенко:
Выбор редакции
-
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское креслосегодня , 22:48
-
"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видеосегодня , 21:41
-
Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причинысегодня , 20:02