Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства

Пятый президент Украины Петр Порошенко пояснил, что отсутствовал на официальном мероприятии ко Дню Независимости Шествии достоинства на Майдане в Киеве, ведь там не было парада.

Вместо Шествия достоинства Порошенко вместе с супругой Мариной пришел на молебен за Украину в Софии Киевской. Правда, впоследствии пятый президент все же присоединился к остальным руководителям государства во время неформального празднования.

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Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам,

– сказал Порошенко, сообщает LB.ua.

"Я с почтением и уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержанию патриотизма", – добавил пятый президент.

На замечание журналиста, что на Шествии достоинства присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".

На вопрос, получил ли Порошенко официальное приглашение на Ществие, он ответил: "Думаю, что да".

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