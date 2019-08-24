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      Порошенко пояснив, чому не прийшов на Ходу гідності

      453 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Facebook-сторінка Петра Порошенка

      П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив, що був відсутній на офіційному заході до Дня Незалежності – Ході гідності на Майдані в Києві – адже там не було параду.

      Замість Ходи гідності Порошенко разом із дружиною Мариною прийшли на молебень за Україну в Софії Київській. Щоправда, згодом п’ятий президент все ж приєднався до решти очільників держави під час неформального святкування.

      Читайте також: Порошенко не прийшов на Ходу гідності до Дня Незалежності

      Тому що не було параду. Я в цей час був на молитві в Софії, я в цей час віддавав повагу нашим бійцям,
      – сказав Порошенко, повідомляє LB.ua.

      "Я з повагою і пошаною ставлюся до права президента проводити або не проводити паради. Моя особиста думка, що в країні, що воює, паради проводити треба. І я робитиму все для того, щоб парад виконував функцію, в тому числі щодо об'єднання країни і підтримки патріотизму", – додав п’ятий президент.

      На зауваження журналіста, що на Ході гідності були присутні Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, Порошенко відповів: "Чесно кажучи, я не знав, що там буде".

      На питання, чи отримав Порошенко офіційне запрошення на Ходу, він відповів: "Думаю, що так".

      Дивіться фото і відео з Ходи гідності до Дня Незалежності в Києві

      Дивіться відео з коментарем Порошенка:

       

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини політики Петро Порошенко
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