Порошенко пояснив, чому не прийшов на Ходу гідності

П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив, що був відсутній на офіційному заході до Дня Незалежності – Ході гідності на Майдані в Києві – адже там не було параду.

Замість Ходи гідності Порошенко разом із дружиною Мариною прийшли на молебень за Україну в Софії Київській. Щоправда, згодом п’ятий президент все ж приєднався до решти очільників держави під час неформального святкування.

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Тому що не було параду. Я в цей час був на молитві в Софії, я в цей час віддавав повагу нашим бійцям,

– сказав Порошенко, повідомляє LB.ua.

"Я з повагою і пошаною ставлюся до права президента проводити або не проводити паради. Моя особиста думка, що в країні, що воює, паради проводити треба. І я робитиму все для того, щоб парад виконував функцію, в тому числі щодо об'єднання країни і підтримки патріотизму", – додав п’ятий президент.

На зауваження журналіста, що на Ході гідності були присутні Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, Порошенко відповів: "Чесно кажучи, я не знав, що там буде".

На питання, чи отримав Порошенко офіційне запрошення на Ходу, він відповів: "Думаю, що так".

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