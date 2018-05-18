20:51
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Порошенко объяснил, почему отозвал свой законопроект о лишении гражданства

180 Читати новину українською
Порошенко встретился с Чубаровым и Умеровым
Порошенко встретился с Чубаровым и Умеровым / Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отозвал из Верховной Рады свой законопроект о гражданстве, чтобы исключить из документа "норму о коллаборационистах".

Об этом Порошенко заявил во время встречи с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и его заместителем Ильми Умеровым, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент заявил, что необходимо обеспечить защиту украинцев и крымских татар на законодательном уровне. Кроме того, Порошенко отметил, что для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией он внес на рассмотрение парламента законопроект о гражданстве. Позже президент отозвал соответствующий законопроект.

Читайте также: Конституционный суд проверит, было ли конституционным назначение Луценко главой ГПУ

По словам Порошенко, из законопроекта будет исключена "норма по коллаборационистах". Таким образом, по словам главы государства, законопроект будет разделен на 2 части: закон о гражданстве и закон о коллаборационистах.

В этом проекте были нормы, которые с одной стороны защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство, и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами – пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти. Я принял решение, что отзову законопроект о гражданстве,
– заявил президент.

Напомним, 20 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №8297, который предусматривает потерю гражданства Украины лицами, которые получили гражданство России. В частности, предлагалось, что участие жителей оккупированного Крыма с российскими паспортами в выборах президента РФ, организованных оккупантами, будет основанием для прекращения украинского гражданства.

Однако 16 мая стало известно, что Петр Порошенко отозвал свой законопроект о гражданстве.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Рефат Чубаров Законопроект Законодательство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук