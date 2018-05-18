Порошенко объяснил, почему отозвал свой законопроект о лишении гражданства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отозвал из Верховной Рады свой законопроект о гражданстве, чтобы исключить из документа "норму о коллаборационистах".

Об этом Порошенко заявил во время встречи с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и его заместителем Ильми Умеровым, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент заявил, что необходимо обеспечить защиту украинцев и крымских татар на законодательном уровне. Кроме того, Порошенко отметил, что для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией он внес на рассмотрение парламента законопроект о гражданстве. Позже президент отозвал соответствующий законопроект.

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По словам Порошенко, из законопроекта будет исключена "норма по коллаборационистах". Таким образом, по словам главы государства, законопроект будет разделен на 2 части: закон о гражданстве и закон о коллаборационистах.

В этом проекте были нормы, которые с одной стороны защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство, и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами – пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти. Я принял решение, что отзову законопроект о гражданстве,

– заявил президент.

Напомним, 20 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №8297, который предусматривает потерю гражданства Украины лицами, которые получили гражданство России. В частности, предлагалось, что участие жителей оккупированного Крыма с российскими паспортами в выборах президента РФ, организованных оккупантами, будет основанием для прекращения украинского гражданства.



Однако 16 мая стало известно, что Петр Порошенко отозвал свой законопроект о гражданстве.