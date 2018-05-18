Порошенко пояснив, чому відкликав свій законопроект про позбавлення громадянства

Президент України Петро Порошенко заявив, що відкликав з Верховної Ради свій законопроект про громадянство, щоб вилучити з документу "норму щодо колаборантів".

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим та його заступником Ільмі Умеровим, повідомляє прес-служба глави держави.

Так, президент заявив, що необхідно забезпечити захист українців та кримських татар на законодавчому рівні. Крім того, Порошенко зазначив, що для посилення ефективності боротьби з нелегальною міграцією він вніс на розгляд парламенту законопроект про громадянство. Пізніше президент відкликав відповідний законопроект.

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За словами Порошенка, з законопроекту буде виключена "норма щодо колаборантів". Таким чином, за словами глави держави, законопроект буде розділено на 2 частини: закон про громадянство та закон про колаборантів.

В цьому проекті були норми, які з одного боку захищають не лише кримських татар, але і українців, які опинилися на окупованій території і були вимушені під тиском прийняти російське громадянство, і закон має захистити їх. Але є окрема невеличка частина громадян, які добровільно стали колаборантами – пішли працювати в поліцію, ФСБ, незаконні органи влади. Я прийняв рішення, що відкличу законопроект про громадянство,

– заявив президент.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект №8297, який передбачає втрату громадянства України особами, які отримали громадянство Росії. Зокрема, пропонувалось, що участь жителів окупованого Криму з російськими паспортами у виборах президента РФ, організованих окупантами, буде підставою для припинення українського громадянства.



Проте 16 травня стало відомо, що Петро Порошенко відкликав свій законопроект про громадянство.