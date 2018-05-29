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Порошенко объяснил, в чем важность миротворческой миссии на Донбассе

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Миротворцы на Донбассе помогут вернуть мир в Украину
Миротворцы на Донбассе помогут вернуть мир в Украину / Фото из открытых источников

Введение и развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированном Россией Донбассе поможет вернуть мир и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в обращении Президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

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"На протяжении 70-ти лет "голубые каски" прилагают значительные усилия по всему миру для восстановления мира, облегчения человеческих страданий, защиты прав и достоинства человека. С первых лет независимости Украина стала неотъемлемой составляющей незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности", – сказал глава государства.

По его словам, за время службы в миротворческих войсках Организации Объединенных Наций погибли более 30 украинцев, а их жертва стала "бесценной".

Весомый вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии. Развертывание на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах,
– подчеркнул Порошенко.

Также, Президент отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером ООН в реализации благородной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории оккупированных регионов Донбасса, где продолжается война, а также на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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