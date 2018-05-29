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Порошенко пояснив, у чому важливість миротворчої місії на Донбасі

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Миротворці на Донбасі допоможуть повернути мир в Україну
Миротворці на Донбасі допоможуть повернути мир в Україну / Фото з відкритих джерел

Введення та розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Росією Донбасі допоможе повернути мир та відновити територіальну цілісність України.

Про це йдеться у зверненні Президента України Петра Порошенка з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки.

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"Упродовж 70-ти років "блакитні шоломи" докладають значних зусиль по всьому світові задля відновлення миру, полегшення людських страждань, захисту прав і гідності людини. З перших років незалежності Україна стала невід’ємною складовою непересічних зусиль ООН у боротьбі за ідеали міжнародного миру та безпеки", – сказав глава держави.

За його словами, за час служби у миротворчих військах Організації Об'єднаних Націй загинуло понад 30 українців, а їхня жертва стала "безцінною".

Вагомий внесок України y підтримання міжнародного миру та безпеки надає нам моральне право розраховувати на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи, коли наша держава протистоїть віроломній зовнішній агресії. Розгортання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Донбасу багатонаціональної операції під егідою ООН може стати важливим елементом врегулювання, метою якого є повернення миру на багатостраждальну українську землю та відновлення її територіальної цілісності й суверенітету у міжнародно визнаних кордонах,
– наголосив Порошенко.

Також, Президент зауважив, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером ООН у реалізації благородної місії з підтримання міжнародного миру та безпеки.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розміщена на усій території окупованих регіонів Донбасу, де триває війна а також на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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