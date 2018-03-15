Порошенко отреагировал на новые санкции США против России

В четверг, 15 марта, США расширили санкции против России. Кроме того, Соединенные Штаты присоединились к обвинению РФ в отравлении бывшего разведчика Скрипаля.

Напомним, 15 марта Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. В частности, в список внесли 14 физических лиц и одну организацию – Агентство интернет-исследований.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал такое решение США.

"Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом! Украина сполна ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки тщетных надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибернападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", – говорится в заявлении Петра Порошенко.

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По мнению Президента Украины, "каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и дальше будет получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики".