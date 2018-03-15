Порошенко відреагував на нові санкції США проти Росії

У четвер, 15 березня, США розширили санкції проти Росії. Окрім того, Сполучені Штати приєдналися до звинуваченні РФ у отруєнні колишнього розвідника Скрипаля.

Нагадаємо, 15 березня Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до списку внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень.

Президент України Петро Порошенко привітав таке рішення США.

"Втручання у внутрішні справи суверенних держав, включаючи виборчі процеси, стало для Москви вже рутинною справою! Україна сповна відчула на собі цю російську манію. Піднімаючи ставки марних сподівань на свою безкарність, Москва переходить від замаскованих кібер-нападів до організації виборчих фарсів в окупованому українському Криму", – йдеться в заяві Петра Порошенка.

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На думку Президента України, «кожен протиправний та нелегітимний акт Кремля, будь-то у Криму, на Донбасі чи у Солсбері, і надалі отримуватиме нашу солідарну, рішучу та тверду відповідь по обидва боки Атлантики».