Порошенко отреагировал на продолжение США санкций против России

Петр Порошенко положительно отреагировал на решение президент США Дональда Трампа продлить санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", – написал Порошенко.

Вітаю рішення Президента @realDonaldTrump продовжити дію американських санкцій проти Росії!



Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів триватиме допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України. pic.twitter.com/1aE58OTDM0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

Позже добавил, что "Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию!".

Ні пропаганда, ні бряцання зброєю, ані енергетичний шантаж не зруйнують проукраїнську коаліцію! — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

Напомним, стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год. В сообщении отмечается, что поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, согласно которому были введены санкции в отношении России, продлевается еще на один год.