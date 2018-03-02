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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко отреагировал на продолжение США санкций против России

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Порошенко отреагировал на продолжение США санкций против России
Порошенко отреагировал на продолжение США санкций против России / Фото из открытых источников

Петр Порошенко положительно отреагировал на решение президент США Дональда Трампа продлить санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", – написал Порошенко.

Позже добавил, что "Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию!".

Напомним, стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год. В сообщении отмечается, что поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, согласно которому были введены санкции в отношении России, продлевается еще на один год.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Петр Порошенко Санкции Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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