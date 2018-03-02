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Порошенко відреагував на продовження США санкцій проти Росії

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Порошенко відреагував на продовження США санкцій проти Росії
Порошенко відреагував на продовження США санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

Петро Порошенко позитивно відреагував на рішення президент США Дональда Трампа продовжити санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів триватиме допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України", – написав Порошенко.

Пізніше додав, що "Ні пропаганда, ні бряцання зброєю, ані енергетичний шантаж не зруйнують проукраїнську коаліцію!".

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп продовжив санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік. У повідомленні зазначено, що оскільки ситуація навколо України "продовжує представляти незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці США", дія президентського указу від 2014 року, відповідно до якого були введені санкції відносно Росії, продовжується ще на один рік.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Петро Порошенко Санкції Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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