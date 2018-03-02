Порошенко відреагував на продовження США санкцій проти Росії

Петро Порошенко позитивно відреагував на рішення президент США Дональда Трампа продовжити санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів триватиме допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України", – написав Порошенко.

Вітаю рішення Президента @realDonaldTrump продовжити дію американських санкцій проти Росії!



Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів триватиме допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України. pic.twitter.com/1aE58OTDM0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

Пізніше додав, що "Ні пропаганда, ні бряцання зброєю, ані енергетичний шантаж не зруйнують проукраїнську коаліцію!".

Ні пропаганда, ні бряцання зброєю, ані енергетичний шантаж не зруйнують проукраїнську коаліцію! — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп продовжив санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік. У повідомленні зазначено, що оскільки ситуація навколо України "продовжує представляти незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці США", дія президентського указу від 2014 року, відповідно до якого були введені санкції відносно Росії, продовжується ще на один рік.