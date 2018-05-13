Порошенко перестал говорить о прекращении войны, – эксперт

Порошенко во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе уже не говорит о прекращении войны, о давлении на Россию. Его риторика – концентрация на процессе, а не на результате.

Такое мнение сайту "24" высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По словам специалиста, Порошенко нужна была встреча с лидерами Германии и Франции, чтобы проинформировать Меркель и Макрона о том, что происходит на фронте и в отношениях с РФ. А также о своих "незаурядных" достижениях в экономической, политической и других сферах. Порошенко, считает Хара, похоже, доволен. Потому что Меркель и Макрон не слишком сильно критиковали его недостатки, в частности, в борьбе с коррупцией.

С точки достижения мира Порошенко на встрече с Меркель и Макроном ничего особенного не получил. Потому что нам постоянно рассказывают о переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, что нет альтернативы минским соглашениям и мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Это попытка власти уйти от ответственности и того, что надо сделать, чтобы приблизить прекращение войны на наиболее приемлемых для Украины условиях,

– убежден Александр Хара.

Напомним, 10 мая в Аахене (Германия) состоялась встреча Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Порошенко, они обсудили "дорожную карту" имплементации минских соглашений с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН. Глава украинского государства отметил, что как показывает практика, компонент безопасности минских соглашений "невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе".