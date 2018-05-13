Порошенко перестав говорити про припинення війни, – експерт

Порошенко під час перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі вже не говорить про припинення війни, про тиск на Росію. Його риторика – концентрація на процесі, а не на результаті.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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За словами фахівця, Порошенку потрібна була зустріч з лідерами Німеччини і Франції, щоб проінформувати Меркель і Макрона про те, що відбувається на фронті і у відносинах з РФ. А також про свої "неабиякі" досягнення в економічній, політичній та інших сферах. Порошенко, вважає Хара, схоже, задоволений. Тому що Меркель і Макрон не надто сильно критикували його недоліки, зокрема, в боротьбі з корупцією.

З точки досягнення миру Порошенко на зустрічі з Меркель і Макроном нічого особливого не отримав. Тому що нам постійно розповідають про перемовини Тристоронньої контактної групи в Мінську, що немає альтернативи мінським угодам і мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Це намагання влади піти від відповідальності і того, що треба зробити, щоб наблизити припинення війни на найбільш прийнятних для України умовах,

– переконаний Олександр Хара.

Нагадаємо, 10 травня в Аахені (Німеччина) відбулася зустріч Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Порошенка, вони обговорили "дорожню карту" імплементації мінських угод з обов'язковим залученням миротворчої місії ООН. Глава Української держави зазначив, що як показує практика, компонент безпеки мінських угод "неможливо виконати без повноцінної миротворчій місії на окупованому Донбасі".