Порошенко подписал важный "морской закон"

В субботу, 29 декабря, президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который нардепы приняли 6 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

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Согласно закону, устанавливается прилегающая зона Украины, определяется ее правовой статус и режим. Таким образом, Украина сможет осуществлять таможенный, налоговый, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне. Кроме того, проект должен помочь предотвращению переправки контрабанды по морскому пути и нелегальных мероприятий судов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

"Если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которого плавает судно или любого третьего государства", – отметили в сообщении.

Что такое "прилегающая зона Украины"?

Это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.



В своей прилежащей зоне Украины осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.



Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.



Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; досматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажей, исключая военные корабли и другие государственные суда, используемые в некоммерческих целях.