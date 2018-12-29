Порошенко підписав важливий "морський закон"

У суботу, 29 грудня, президент Петро Порошенко підписав закон "Про прилеглу зону України", який нардепи ухвалили 6 грудня.

Про це повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

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Згідно із законом, встановлюється прилегла зона України, визначається її правовий статус і режим. Відтак Україна зможе здійснювати митний, податковий, імміграційний та санітарний контроль у прилеглій зоні. Крім того, проект має посприяти запобіганню переправлянню контрабанди морським шляхом і нелегальних заходів суден у закриті порти тимчасово окупованих територій України.

"Якщо судно порушило законодавство України і робить спробу зникнути, уповноважений орган має право переслідувати таке судно по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року. Право на переслідування припиняється, як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море держави під прапором якої плаває судно або будь-якої третьої держави", – зазначили у повідомленні.

Що таке "прилегла зона України"? Це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.



У своїй прилеглій зоні Україна здійснює контроль, необхідний з метою запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море.



Контроль здійснюється з метою притягнення до відповідальності за порушення законодавства України, вчиненого у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море.



Також з метою запобігання порушенням законодавства України, або притягнення до відповідальності за його порушення, уповноважений орган, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах може зупиняти судна; оглядати їх; затримувати чи арештовувати судна та/або членів їх екіпажу, за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.