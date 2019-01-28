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      Порошенко подписал закон о правилах перехода церквей в ПЦУ

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      Порошенко подписал закон о порядке перехода церквей в ПЦУ
      Порошенко подписал закон о порядке перехода церквей в ПЦУ / 5.ua

      Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях к закону "О свободе совести и религиозных организаций". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам.

      Накануне, 17 января 2019 года, законопроект одобрила Верховная Рада Украины. На сайте президента указано, что по желанию общины, она сможет на собрании принять решение о переходе.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

      В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

      Согласно принятым изменениям, решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее, чем двумя третями от ее состава.

      Кроме того, закон определил перечень документов, которые необходимо подать для регистрации устава религиозной общины.

      Какие механизмы перехода религиозных общин в другие приходы прописаны в Законе?Религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением). Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии.

      После того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня к ПЦУ перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата. Поэтому сейчас ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов.

      В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Законодательство Петр Порошенко Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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