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      Порошенко підписав закон про правила переходу церков до ПЦУ

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      Порошенко підписав закон про порядок переходу церков до ПЦУ
      Порошенко підписав закон про порядок переходу церков до ПЦУ / 5.ua

      Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У законі прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

      Напередодні, 17 січня 2019 року, законопроект схвалила Верховна Рада України. На сайті президента вказано, що за бажанням громади, вона зможе на зібранні ухвалити рішення про перехід.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      Згідно із ухваленими змінами, рішення про перехід ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу.

      Крім того, закон визначив перелік документів, які необхідно подати для реєстрації статуту релігійної громади.

      Які механізми переходу релігійних громад до інших парафій прописані в Законі?Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

      Після того, як в Україні створили єдину помісну церкву – Православну церкву України – та отримали Томос, по всій території держави релігійні громади почали активно переходити під юрисдикцію ПЦУ. Так, на сьогодні до ПЦУ перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату. Тож наразі ПЦУ має близько 7 тисяч парафій.

      У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Православна церква України Законодавство Релігія
      Джерело: 24 канал
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