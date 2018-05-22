Порошенко подписал закон, упрощающий ввоз импортных автомобилей

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе их в страну. Закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады на странице законопроекта №5470-д.

Так, согласно изменениям, в статье 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

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Отметим, что это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия автомобиля экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе транспортного средства в страну и во время государственной регистрации.

Однако такой сертификат все же нужно будет предоставлять на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Добавим, что закон был принят с учетом внесенной главой комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки. Этой поправкой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.

К слову, Министерство инфраструктуры Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров акт о новых стандартах работы светофоров.