13:33
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Порошенко подписал закон, упрощающий ввоз импортных автомобилей

1057 Читати новину українською
Порошенко подписал закон об упрощении ввоза импортных автомобилей
Порошенко подписал закон об упрощении ввоза импортных автомобилей / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе их в страну. Закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады на странице законопроекта №5470-д.

Так, согласно изменениям, в статье 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Читайте также: Авто на "еврономерах": власть Украины нашла решение проблемы

Отметим, что это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия автомобиля экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе транспортного средства в страну и во время государственной регистрации.

Однако такой сертификат все же нужно будет предоставлять на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Добавим, что закон был принят с учетом внесенной главой комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки. Этой поправкой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.

К слову, Министерство инфраструктуры Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров акт о новых стандартах работы светофоров.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики пошлина Законодательство Транспорт Авто
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук