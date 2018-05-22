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Порошенко підписав закон, який спрощує ввезення імпортних автомобілів

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Порошенко підписав закон про спрощення ввезення імпортних автомобілів
Порошенко підписав закон про спрощення ввезення імпортних автомобілів / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко підписав закон про скасування перевірки відповідності транспортних засобів екологічним нормам при їх ввезенні їх до країни. Закон повернуто з підписом глави держави 21 травня.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради на сторінці законопроекту №5470-д.

Так, відповідно до змін, до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" слова "пропуск на митну територію України" замінено словами "митне оформлення".

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Зазначимо, що це скасовує необхідність мати сертифікат підтвердження відповідності автомобіля екологічним стандартам, який потрібно було пред'являти при ввезенні транспортного засобу до країни і при державній реєстрації.

Проте такий сертифікат все ж потрібно буде надавати на внутрішній митниці при митному оформленні автомобіля.

Додамо, що закон був схвалений з урахуванням внесеної головою комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною поправки. Цією поправкою від необхідності відповідати стандартам звільнені автомобілі швидкої медичної допомоги, спецавтомобілі та пересувні медклініки, що ввозяться в Україну як гуманітарна допомога.

До слова, Міністерство інфраструктури України подало на розгляд Кабінету Міністрів акт про нові стандарти роботи світлофорів.

Теги: Новини України Новини політики мито Законодавство Петро Порошенко Авто Транспорт
Джерело: 24 Канал
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