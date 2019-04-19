Порошенко приглашал меня работать на 5 канал, – Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что его оппонент Петр Порошенко приглашал его работать на 5 канал. Конечным владельцем последнего является действующий президент.

Об этом Зеленский сказал во время дебатов с Петр Порошенко на стадионе НСК "Олимпийский".

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"В Украине так случилось, что все каналы принадлежат олигархам. Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов и уважаемый господин президент (Петр Порошенко – 24 канал). И я хочу вам напомнить, что вы тоже приглашали меня работать на 5 канал. Но я не пошел туда не только потому, что вы олигарх и это ваш канал. Я свободный человек – поэтому я не пошел к вам", – сказал Зеленский.

Это был его ответ на вопрос Порошенко, как "живется Зеленскому после партнерства с Коломойским, который обокрал Украину".:

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Несмотря на то, что для кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко подготовили две отдельные сцены на НСК "Олимпйський", в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента. Появление двух кандидатов на одной сцене стала неожиданностью. Ведь раньше штабы Порошенко и Зеленского поделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля – по одной для каждого.