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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Порошенко приглашал меня работать на 5 канал, – Зеленский

      68 Читати новину українською
      Порошенко Зеленский – дебаты
      Порошенко Зеленский – дебаты / Screenshot

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что его оппонент Петр Порошенко приглашал его работать на 5 канал. Конечным владельцем последнего является действующий президент.

      Об этом Зеленский сказал во время дебатов с Петр Порошенко на стадионе НСК "Олимпийский".

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      "В Украине так случилось, что все каналы принадлежат олигархам. Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов и уважаемый господин президент (Петр Порошенко – 24 канал). И я хочу вам напомнить, что вы тоже приглашали меня работать на 5 канал. Но я не пошел туда не только потому, что вы олигарх и это ваш канал. Я свободный человек – поэтому я не пошел к вам", – сказал Зеленский.

      Это был его ответ на вопрос Порошенко, как "живется Зеленскому после партнерства с Коломойским, который обокрал Украину".:

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      Несмотря на то, что для кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко подготовили две отдельные сцены на НСК "Олимпйський", в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента. Появление двух кандидатов на одной сцене стала неожиданностью. Ведь раньше штабы Порошенко и Зеленского поделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля – по одной для каждого.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского и Порошенко НСК Олимпийский Порошенко и Зеленский
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