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Порошенко пригласит в Мариуполь премьер-министра Греции

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Порошенко пригласит в Мариуполь премьер-министра Греции
Порошенко пригласит в Мариуполь премьер-министра Греции / ivona.bigmir.net

Президент собирается пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить места проживания греческой общины в Приазовье.

Об этом сообщает "Тиждень.ua".

Заявил об этом Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.

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Президент выразил признательность греческой общине за мощную поддержку закона об образовании и подчеркнул важность поощрения маленьких детей учить украинский язык.

Я очень благодарен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык,
– подчеркнул гарант.

Кроме этого, президент также рассказал, что планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье.

Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и в учебе, и по строительству, и при поддержке церкви. И много других вещей, которые будут исходить от вас, и я буду защищать,
– подчеркнул Порошенко.

Напомним, в Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь и Волноваху. Вместе с президентом туда прибыли министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Греция Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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