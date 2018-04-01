Порошенко пригласит в Мариуполь премьер-министра Греции
Президент собирается пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить места проживания греческой общины в Приазовье.
Об этом сообщает "Тиждень.ua".
Заявил об этом Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.
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Президент выразил признательность греческой общине за мощную поддержку закона об образовании и подчеркнул важность поощрения маленьких детей учить украинский язык.
Я очень благодарен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык,
– подчеркнул гарант.
Кроме этого, президент также рассказал, что планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье.
Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и в учебе, и по строительству, и при поддержке церкви. И много других вещей, которые будут исходить от вас, и я буду защищать,
– подчеркнул Порошенко.
Напомним, в Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь и Волноваху. Вместе с президентом туда прибыли министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.