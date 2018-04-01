Порошенко запросить до Маріуполя прем'єр-міністра Греції

Президент збирається запросити прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати місця проживання грецької громади в Приазов'ї.

Про це повідомило "Тиждень.ua".

Заявив про це Петро Порошенко під час робочої поїздки в Донецьку область.

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Президент висловив вдячність грецькій громаді за потужну підтримку закону про освіту та підкреслив важливість заохочувати маленьких дітей вчити українську мову.

Я дуже вдячний вам за потужну підтримку нашого мовного законодавства. Захищаючи право маленьких дітей вчити українську мову, ми захищаємо їх від дискримінації. Діти будуть знати і мову національних меншин, і державну мову,

– наголосив гарант.

Окрім цього, президент також розповів, що планує запросити прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь та місця проживання грецької громади в Приазов'ї.

Ми домовимося, приїдемо з нашими грецькими партнерами, подивимося для того, щоб греки разом з нами почали кілька важливих проектів і в навчанні, і по будівництву, та за підтримки церкви. І багато інших речей, які будуть виходити від вас, і я буду захищати,

– підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, у Вербну неділю, 1 квітня, Президент України Петро Порошенко відвідав Маріуполь та Волноваху. Разом із президентом туди прибули міністр оборони Степан Полторак та начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко.