Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время общения украинский президент призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму.

Кроме того, Порошенко попросил воздержаться от участия турецких граждан в мониторинге выборов на временно оккупированном полуострове.

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"Также договорились как можно быстрее завершить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между нашими государствами", – подытожил Порошенко.

Напомним выборы президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому, Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.