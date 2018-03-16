Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время общения украинский президент призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму.
Кроме того, Порошенко попросил воздержаться от участия турецких граждан в мониторинге выборов на временно оккупированном полуострове.
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"Также договорились как можно быстрее завершить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между нашими государствами", – подытожил Порошенко.
Напомним выборы президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому, Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.
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