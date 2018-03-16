Порошенко закликав Ердогана не визнавати результатів нелегітимних виборів у Криму
Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час спілкування український Президент закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів у Криму.
Окрім того, Порошенко попросив утриматись від участі турецьких громадян у моніторингу виборів на тимчасово окупованому півострові.
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"Також домовилися якнайшвидше завершити переговори стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між нашими державами", – підсумував Порошенко.
Нагадаємо вибори президента РФ пройдуть в неділю, 18 березня. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.
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