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Порошенко требует от мира давить на Россию для освобождения украинских политзаключенных

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Порошенко призывает международных партнеров усилить давление на Россию
Порошенко призывает международных партнеров усилить давление на Россию / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко говорит, что вопрос освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают в России, он поднимает во время всех международных переговоров.

Об этом он написал в субботу в своем Facebook.

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Порошенко напомнил, что украинец Владимир Балух в оккупированном Крыму голодает уже почти 90 дней, а украинский режиссер Олег Сенцов, к которому накануне не пустили омбудсмена Людмилу Денисову, отказывается от еды уже 34-й день.

Весь мир встал на поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает уже 23 дня, и более 70 украинских политических заключенных, которых насильнически удерживает и пытает кремлевский режим,
– отметил Порошенко.

Он заверил, что вопрос освобождения из российского плена украинских политзаключенных поднимает во время всех международных встреч с призывом усилить давление мира на Россию.

Ранее 16 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого говорил, в частности, об освобождении украинских пленников Кремля.

Теги: Новости Украины Новости политики заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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