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Порошенко вимагає від світу тиснути на Росію для звільнення українських політв'язнів

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Порошенко закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію
Порошенко закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко каже, що питання звільнення українських заручників, яких незаконно утримують у Росії, він порушує під час усіх міжнародних переговорів.

Про це він написав у суботу у своєму Facebook.

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Порошенко нагадав, що українець Володимир Балух в окупованому Криму, голодує вже майже 90 днів, а український режисер Олег Сенцов, до якого напередодні не впустили омбудсмена Людмилу Денісову, відмовляється від їжі вже 34-й день.

Увесь світ став на підтримку Володимира Балуха, який в знак протесту голодує вже 89 днів, Олега Сенцова, який голодує 34 дні, Олександра Шумкова, який голодує 23 дні - та понад 70 українських політичних в’язнів, яких насильницько утримує та катує кремлівський режим,
– зазначив Порошенко.

Він запевнив, що питання звільнення з російського полону українських політв’язнів порушує під час усіх міжнародних зустрічей із закликом посилити тиск світу на Росію.

Раніше 16 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої, зокрема, говорив про звільнення українських бранців Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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