Порошенко мав розмову з Макроном: відомо, про що говорили

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як інформує прес-служба українського президента, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на сході України та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території.

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Обоє президентів раді, що відновились зустрічі у "нормандському форматі", хоча б на рівні міністрів закордонних справ.

Порошенко також звернувся до Макрона із закликом посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха. Двоє з них вже тривалий час голодують.

Макрон, в свою чергу, привітав Порошенка, що Верховна Рада нарешті проголосувала за закон про Антикорупційний суд.

Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна – НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі. Петро Порошенко та Еммануель Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин,

– йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Порошенко запросив Макрона приїхати в гості.

Раніше під час зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом Порошенко попросив у нього допомоги у незаконно утримуваних в Росії українців.