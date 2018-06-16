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Порошенко разговаривал с Макроном: известно, о чем говорили

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Порошенко разговаривал с Макроном: известно, о чем говорили

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

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Оба президента рады, что возобновились встречи в "нормандском формате", хотя бы на уровне министров иностранных дел.

Порошенко также обратился к Макрону с призывом усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха. Двое из них уже длительное время голодают.

Макрон, в свою очередь, поздравил Порошенко, что Верховная Рада наконец проголосовала за закон про Антикоррупционный суд.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина – ЕС и Украина – НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе. Петр Порошенко и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений,
– говорится в сообщении на сайте главы государства.

Порошенко пригласил Макрона приехать в гости.

Ранее во время встречи с президентом Турции Эрдоганом Порошенко попросил у него помощи для незаконно удерживаемых в России украинцев.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Эммануэль Макрон Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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